Минпромторг обманули на 160 млн рублей при создании игрушечного поезда «Коммерсант»: Минпромторг обманули на 160 млн рублей при создании игрушечного поезда

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Более 160 млн рублей похитили участники мошеннической схемы, представившие Минпромторгу в качестве авторского изобретения модель поезда «Россия», купленную за 15 тысяч рублей в магазине. «Коммерсант» пишет, что аферу представителей ООО «Абтроникс» раскрыли сотрудники ГУЭБиПК МВД, проверявшие расходование субсидий коммерческим структурам.

«Абтроникс» прошел конкурсный отбор «на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора». <...> Деньги фирма получила за якобы изобретенный ею детский конструктор под названием «Масштабная модель подвижного состава „Поезд „Россия““», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что за разработку предприниматели выдали товар, который производит другая фирма с 2015 года. ООО «Абтроникс» купил несколько десятков комплектов таких конструкторов стоимостью примерно 15 тысяч рублей за штуку и переклеил на них ярлыки, после чего представил их в Минпромторг.

Согласно материалам, в афере участвовал основатель и исполнительный директор «Абтроникса» Тимофей Телегин, а также заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Лилия Нургатина. Как полагают в следственном департаменте МВД, часть денег получатель «использовал не по назначению», а остальные сообщники поделили между собой.

Следственный департаментом МВД возбудил уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время фигуранты дела задержаны. Они отказались сотрудничать со следствием и находятся в СИЗО.

В мае прошлого года действующую и бывшую чиновницу Минпромторга Ольгу Покидышеву и Ольгу Колотилову задержали по подозрению в мошенничестве. Деятельность обеих была связана с развитием фармацевтической и медицинской промышленности.