В России может появиться закон о фудшеринге Минпромторг начал проработку программы фудшеринга

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В Министерстве промышленности и торговли России (Минпромторг) начали прорабатывать законодательные решения для развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность (фудшеринг), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Обсуждение вопроса ведется совместно с представителями торговой отрасли.

Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в программу фудшеринга будут включены только те товары, которые пригодны к употреблению в соответствии с действующим законодательством, имеют действующие сроки годности и необходимые сертификаты качества.

Летом торговые сети X5 Retail Group и «Магнит» запустили пилотный проект по передаче нуждающимся пригодных к употреблению продуктов питания. Минпромторг намерен принять во внимание его промежуточные результаты при разработке собственных решений.