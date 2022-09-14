В Министерстве промышленности и торговли России (Минпромторг) начали прорабатывать законодательные решения для развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность (фудшеринг), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Обсуждение вопроса ведется совместно с представителями торговой отрасли.
Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения, — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в программу фудшеринга будут включены только те товары, которые пригодны к употреблению в соответствии с действующим законодательством, имеют действующие сроки годности и необходимые сертификаты качества.
Летом торговые сети X5 Retail Group и «Магнит» запустили пилотный проект по передаче нуждающимся пригодных к употреблению продуктов питания. Минпромторг намерен принять во внимание его промежуточные результаты при разработке собственных решений.