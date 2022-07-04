Минпромторг добавил в список параллельного импорта Lego, BMW и Siemens

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Минпромторг скорректировал список товаров для параллельного импорта, включив в него компании BMW, Lego и Siemens. Как сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в то же время из списка исключены товары компаний, которые гарантировали продолжение поставок в Россию. В число исключенных из списка попала фирма Duracell, а также компания — производитель насосного оборудования Wilo и производитель средств детской гигиены Merries.

Удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня, — пояснил Мантуров.

Ранее ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» попросила исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию таких марок, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и другие. По словам предпринимателей, некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий на российских предприятиях и могут столкнуться с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран. А исключение этих видов товаров из списков параллельного импорта позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок. ​

Закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну, был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 июня. Он наделяет кабмин правом определять товaры, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключитeльных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары мaркированы.