Минпромторг отчитался по задаче Путина о роботизации промышленности Минпромторг заявил о росте количества роботов в российской промышленности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руслан Ахмедов

В российской промышленности сегодня зафиксировано 19 роботов на 10 тысяч сотрудников, заявил начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Руслан Ахмедов на выставке ИННОПРОМ-2024. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в 2022 году этот показатель составлял 10 машин. Ахмедов уточнил, что развитие роботизации проходит в рамках задачи президента РФ Владимира Путина, озвученной в послании Федсобранию.

Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию поставил перед российской промышленностью грандиозную задача — войти к 2030 году в топ-25 стран по числу промышленных роботов, — уточнил он.

Ахмедов добавил, что в 2022 году в тройку лидеров по роботизации промышленности входили Южная Корея (более 1000 роботов на 10 тысяч сотрудников), Сингапур (730) и Тайвань (415), а 25-е место заняла Великобритания (40). Россия не попала в топ-40, однако сегодня, по данным Росстата, зарегистрировано 19 роботов на 10 тысяч сотрудников.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что роботы на первом этапе могут быть «практически бесплатными» для российских предприятий. По его словам, это может произойти, если предложения министерства будут поддержаны.