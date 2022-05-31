Минобрнауки посоветовало не отправлять студентов в страны ЕС по обмену Минобрнауки рекомендовало вузам не отправлять студентов по обмену в Евросоюз

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Российским студентам нужно воздержаться от участия в программе обмена Erasmus+, организованной Европейским союзом, рекомендовали в Минобрнауки РФ. В ведомстве напомнили о санкциях ЕС, которые запрещают оказывать финансовую и иную помощь российским государственным или находящимся под контролем государства организациям, сообщает ТАСС.

Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+, — говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательная программа Erasmus+ работает при полной финансовой поддержке ЕС.

После начала спецоперации России на Украине иностранные студенты начали покидать российские вузы. Вместе со студентами университеты потеряли и внушительную долю финансирования.

А российских учащихся при этом начали отчислять из зарубежных учебных заведений. В связи с этим Минобрнауки предложило принять россиян, отчисленных из иностранных вузов и столкнувшихся с ущемлением своих прав, продолжить обучение в ведущих вузах РФ.