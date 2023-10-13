Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магистратура должна занять свое место в системе высшего образования и не подменять другие уровни обучения, сообщил ТАСС замминистра Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев. По его словам, в настоящее время ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе.

Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры, — отметил чиновник.

По мнению Афанасьева, с названием «специализированное высшее образование» магистратура должна углублять базовую ступень и специализировать.

Минобрнауки в июне 2022 года сообщило, что вузы России исключили из Болонского процесса. Власти страны приняли решение отказаться от Болонской системы, которая разделяет учебный процесс на четыре года бакалавриата и два года магистратуры, и создать собственную.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская заявила тогда NEWS.ru, что отказ России от Болонской системы образования является достаточно условным. По ее словам, в некоторых вузах останутся бакалавриат и магистратура, потому что многие студенты еще не получили соответствующую степень.