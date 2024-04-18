Минобрнауки внесло изменения в экзамены для мигрантов в России Коммерческим организациям с 1 мая запретят проводить экзамен для мигрантов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов по вопросу качества проведения экзамена для иностранцев, в рамках которого было принято решение о том, что коммерческие организации с 1 мая не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов, сообщает пресс-служба ведомства. Также обсуждался вопрос более тщательного контроля со стороны вузов за проведением экзаменов на базе их организаций-партнеров.

В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов, — говорится в сообщении.

Министр также поручил заключить в российских регионах в первую очередь договоры с государственными вузами, чтобы конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования и дошкольного воспитания детей. Для этого они делают «липовые» бумаги, подлинность которых, как правило, трудно проверить, отметил он.