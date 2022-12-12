Минобрнауки: доктора и кандидаты наук защищены от мобилизации Глава Минобрнауки: все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, которые приводит ТАСС, университеты воспользовались узаконенным механизмом бронирования сотрудников даже лучше, чем научные организации.

Ни в одном университете это проблемой не является. Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования, уж квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так, — сказал Фальков.

Ранее юрист Леонид Ольшанский пояснил, что бронь отличается от отсрочки от частичной мобилизации причинами и сроком действия. Отсрочку может получить обучающийся студент или многодетный отец, тогда как бронь связана с трудоустройством. Россиянин не подлежит частичной мобилизации, если уже вносит вклад в обороноспособность страны, работая на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности. При этом адвокат подчеркнул, что приносить пользу Родине могут как сражающиеся на передовой, так и трудящиеся в тылу. Также сообщалось, что бронь распространяется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы предприятий.