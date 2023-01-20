Минобороны заявило о взятии сел Клещеевка и Лобковое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка на Донецком направлении в зоне СВО, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также, по его словам, был взят населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. <...> На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области, — сказал Конашенков.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были убиты около 220 украинских военных, а также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов, хранилище реактивных снарядов к РСЗО и ангар с военной техникой.

Кроме этого, сбиты два вертолета Ми-8, а также ликвидированы пять бронебойных машин, две машины боевой пехоты, два пикапа, пять автомобилей, пять беспилотников, четыре гаубицы Д-20, три гаубицы Д-30, одна гаубица «Мста-Б», одна гаубица «Акация», одна гаубица «Гиацинт-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Подчеркивалось, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои, а вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от города, это не так. По словам бизнесмена, украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что взятие Клещеевки грозит ВСУ разрезанием всех дорог и троп, которые снабжают группировку вблизи Артемовска. По его словам, в случае взятия российскими войсками Артемовска украинская группировка в Донбассе попадет в окружение, также удастся нарушить устойчивость оборонительных сил ВСУ и взять под контроль направление на Краматорск.