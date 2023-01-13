Минобороны заявило о полном контроле над Соледаром

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Российские войска установили полный контроль над городом Соледар, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске, заявили 13 января в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы. Отмечается, что в ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ, передает РИА Новости.

Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ, — рассказали представители ведомства.

В Минобороны добавили, что Соледар имеет важное значение для продолжения наступательных действий ВС РФ на Донецком направлении.

Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали. В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что взятие Соледара свидетельствует о переходе стратегической инициативы к российским войскам.

Как выяснилось немногим позже, администрация США считает, что переход под контроль России Соледара и Артемовска не будет иметь стратегического значения. Такое мнение на регулярном брифинге высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.