Минобороны заявило о перехвате второй ракеты ВСУ С-200 в Ростовской области

Фото: МО РФ

ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200, которая была перехвачена в районе Азова в Ростовской области, сообщило Минобороны России. Киев попытался атаковать около 17:15, как указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее МО сообщило об ударе ВСУ по жилой инфраструктуре Таганрога переделанной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200, обнаруженной и перехваченной российскими средствами ПВО. Обломки ракеты упали на территории города, в результате есть пострадавшие среди местных жителей, были повреждены несколько зданий, говорилось в заявлении ведомства.

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщал о девяти пострадавших в результате взрыва в центре Таганрога, по его словам, все раненые доставлены в медучреждения, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. По словам Голубева, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в расположенном вблизи трехэтажном жилом доме выбило рамы в окнах.