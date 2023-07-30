Минобороны заявило о наступлении ВС России на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ за сутки продвинулись в направлении Новоселовского в ЛНР на 300 метров

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления российских подразделений на Купянском направлении, где за сутки ВСУ потеряли более 80 военнослужащих. Войска продвинулись в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР на 300 метров, согласно данным, приведенным в Telegram-канале оборонного ведомства.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника, — сообщило МО РФ.

Армия России нанесла поражение ВСУ в районах Стельмаховки, Новоселовского и Артемовки в ЛНР, а также Тимковки, Песчаного, Ольшаны и Новомлынска в Харьковской области, где в районе Избицкого ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

Потери противника на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, — указали в Минобороны.

В общей сложности за сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены 725 украинских военных, как следует из сводки Минобороны.

Помимо того, в районе Могилевки под Днепропетровском уничтожили пункт обслуживания и ремонта дронов ВСУ. При этом за сутки в зоне СВО российскими средствами ПВО были уничтожены 44 украинских беспилотника.