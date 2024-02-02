Минобороны завершает подготовку к участию военных в выборах президента РФ

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министерство обороны России постепенно завершает подготовку к выборам президента РФ, заявил глава ведомства Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящим составом российской армии. По его словам, которые приводит РИА Новости, министерство прорабатывает все вопросы, связанные с участием военнослужащих и членов их семей в избирательных мероприятиях. Особое внимание уделяется организации выборов для солдат и офицеров, находящихся в зоне специальной военной операции.

Подготовка [к выборам] вступила в завершающую фазу. Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции, — заявил Шойгу.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта. По словам председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, около 465 тысяч человек подали заявки на участие в голосовании в дистанционном электронном формате, еще 80 тысяч граждан изъявили желание проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. Отмечается, что заявления можно подать через портал «Госуслуги».