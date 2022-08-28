Минобороны: за сутки ВСУ два раза обстреляли Запорожскую АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Минобороны России сообщило о новом обстреле украинскими военными Запорожской АЭС, огонь велся из артиллерийский орудий. За сутки зафиксировано два обстрела. Военное ведомство в своем Telegram-канале пояснило, что часть выпущенных снарядов приземлилась рядом с местом хранения радиоактивных веществ.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия ранее запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Было решено отправить на атомный объект делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для мониторинга ситуации вокруг АЭС. Франция и МАГАТЭ получили от России и Украины гарантии безопасности для отправки специалистов на Запорожскую АЭС.

Газета The New York Times сообщила, что МАГАТЭ полностью сформировало делегацию для посещения объекта. По данным газеты, в состав экспертной группы вошли 14 человек, большая часть которых представители нейтральных стран. Среди делегатов также присутствует глава агентства Рафаэль Гросси. Представители США и Великобритании в миссии не представлены.