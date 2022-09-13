Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 800 бойцов Минобороны России: Киев за сутки потерял более 800 человек в результате ударов ВКС России

Фото: Министерство обороны РФ

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Потери среди украинских военнослужащих и иностранных наемников за сутки превысили 800 человек убитыми и раненными, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях.

В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными, — сказал Конашенков.

Он уточнил, что высокоточными ударами ВКС были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады близ Артемовска, а также 53-й механизированной бригады под Курдюмовкой и другие группировки.

Ранее в ходе выполнения боевого задания экипаж российского вертолета Ми-35 недалеко от одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области обнаружил и ликвидировал выдвигающуюся на марше колонну бронетанковой техники, а также район скопления живой силы ВСУ. Оценив обстановку, пилоты опустились на предельно малую высоту и нанесли удар, уничтожив цель.