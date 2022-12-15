Минобороны: ВСУ специально целятся по российским врачам в зоне спецоперации

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что украинские военные намеренно целятся по российским врачам, которые работают в зоне спецоперации. Из-за этого даже пришлось убрать красные кресты с бортов некоторого российского санитарного транспорта, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

К сожалению, специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся в том числе и медицинские работники, — подчеркнул начальник управления.

Тришкин также рассказал, что в зоне спецоперации медицинские подразделения переведены из палаток, сейчас они располагаются в зданиях с кирпичными или бетонными стенами.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что у Вооруженных сил Украины появились сложности с эвакуацией раненых. Проблема возникла из-за нехватки вездеходов, а это уже привело к росту безвозвратных и «санитарных» потерь среди украинских военных, добавил он.