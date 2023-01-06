Минобороны: ВСУ продолжили артобстрелы вопреки режиму прекращения огня

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В районе спецоперации с 12:00 6 января до конца 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что, несмотря на это, ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск.

Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск, — сказал генерал-лейтенант.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.