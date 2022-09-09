Минобороны: ВСУ потеряли более 270 солдат при попытке наступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВС России уничтожили более 270 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении при попытке наступления со стороны украинской армии, сообщает Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что в течение суток российские военнослужащие вывели из строя три вражеских танка, четыре БМП и семь других бронемашин, в том числе два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих, — сообщили в министерстве.

Помимо этого, российские войска нанесли удар по солдатам и бронетехнике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Безымянного и Новогригорьевки Николаевской области, а также в селе Сухой Ставок Херсонской области.

Ранее Минобороны России опубликовало видео переброски бронетехники и личного состава на харьковское направление. На кадрах запечатлены колонны бронемашин, артиллерии и иной спецтехники, движущейся к фронту.