Минобороны: ВСУ обстреляли ЗАЭС восемью крупнокалиберными снарядами Минобороны: ВСУ обстреляли промышленную зону ЗАЭС восемью крупнокалиберными снарядами

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его данным, российские военные ответным огнем подавили огневые средства ВСУ. Он отметил, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме, — сказал Конашенков.

Конашенков уточнил, что стрельба велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что 19 ноября ВСУ выпустили 11 крупнокалиберных артснарядов по ЗАЭС, еще 14 снарядов были выпущены утром 20 ноября. Конашенков пояснил, что стрельба велась из подконтрольного Киеву населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Он назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 21 ноября рассказал, что ВСУ ведут обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС, из тяжелой артиллерии НАТО. По его словам, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.