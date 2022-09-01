Минобороны: ВСУ нанесли удар с помощью дронов-камикадзе по ЗАЭС

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ВСУ нанесли удар по территории ЗАЭС с помощью дронов-камикадзе, сообщили в Минобороны России. По данным военного ведомства, все БПЛА противника были уничтожены комплексами РЭБ на подлете к станции. В результате никто не пострадал, говорится в Telegram-канале министерства.

Вчера, 31 августа Вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет, — сообщили в министерстве.

1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции, сообщили в Минобороны. ВСУ предприняли попытку сорвать визит делегации МАГАТЭ на станцию. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации, отметили в ведомстве.

Представитель главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что из-за обстрелов украинской армии на ЗАЭС отключился один из энергоблоков. Он уточнил, что удар ВСУ вызвал отключение пятого энергетического блока, а также повреждение линии резервного питания на станции. По словам Рогова, после этого сработала аварийная защита.