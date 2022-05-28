Минобороны: ВСУ и наемники разместились в детских учреждениях в Бахмуте ДНР

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские войска и иностранные наемники заняли позиции в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев. Он также отметил, что на подступах к учреждениям ВСУ разместили блокпосты и подготовили точки для ведения огня.

В Бахмуте Донецкой Народной Республики в детском саду № 49 и школе № 18 дислоцированы подразделения ВСУ и иностранные наемники, а на подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, — сказал генерал-полковник.

Кроме того, по словам Мизинцева, ВСУ готовы вести бой с огневых точек, подготовленных в школах № 14 и 20 в Славянске ДНР. На прилегающих территориях размещены бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и реактивная система залпового огня (РСЗО). Начальник НЦУО добавил, что украинские войска на оборудованных позициях в детских учреждениях невольно удерживают мирных жителей под предлогом обеспечения безопасности.

Накануне Мизинцев заявил, что националисты из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) открыто призывают к геноциду русского и греческого населения на территории ДНР. Он добавил, что боевики подвергают мирное население физическому насилию, а также незаконно изымают деньги и личные автомобили. Речь идёт о Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики.