Минобороны: ВСУ готовят новые провокации на продовольственных складах

Вооружённые силы Украины / Фото Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленные украинские военнослужащие рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «с подачи западных кураторов» подготовили новые провокации на продовольственных объектах, по уже отработанному сценарию в Рубежном (ЛНР) и Орехове (Запорожская область), сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале. Ведомство подчеркнуло, что далее Киев по сценарию обвинит Россию в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать. <...> В поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом, националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, — говорится в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули, что данная тактика, противоречащая нормам международного права и идущая вразрез со всеми нормами морали, применялась нацистами во времена Великой Отечественной войны.

Ранее Минобороны России заявило о готовящейся провокации со стороны киевского режима в Сумской области. По данным ведомства, военные собрались применить так называемые блуждающие миномёты для обстрела приграничной территории РФ с целью вызова ответного огня по жилым домам, где удерживаются местные жители .