Минобороны: ВС РФ пресекли попытки проникновения 12 ДРГ в тылы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВС России за сутки пресекли попытки проникновения в тыловые районы обороны 12 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщает Минобороны. На том же направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать, но понесли большие потери и были рассеяны.

ВС РФ за сутки пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении после попыток противника контратаковать в течение суток.

Накануне в Минобороны сообщили, что общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за сутки составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия потеряла два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении российские подразделения предотвратили девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. В результате было ликвидировано более 50 украинских солдат, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.