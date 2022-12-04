Минобороны: ВС России успешно наступают вблизи Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные ведут успешные наступательные действия вблизи населенного пункта Артемовск (украинское название — Бахмут) на Донецком направлении, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за сутки на этом направлении было убито более 50 бойцов ВСУ и уничтожено шесть бронебойных машин.

На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ, — сказал Конашенков.

Кроме этого, российские военные подавили наступление ВСУ на населенный пункт Павловка в ДНР. По словам представителя Минобороны РФ, украинские войска были вытеснены на минное поле и расстреляны огнем артиллерии. А вблизи населенного пункта Шевченко в ДНР бойцы ВСУ попали под удары штурмовой авиации ВКС России. За сутки там погибло около 40 украинских солдат, уничтожены одна боевая машина пехоты и три пикапа.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что союзные силы заметно продвинулись на Артемовском направлении. Он подчеркнул, что огневой контроль достигнут на всех основных дорогах, поэтому ВСУ приходится активно маневрировать, чтобы перемещать свои силы.