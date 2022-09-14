Минобороны России сообщило об уничтожении украинского Ми-8 и четырех БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35

Российская истребительная авиация уничтожила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины в районе Кинбурнской косы Херсонской области, на борту которого находилась диверсионно-разведывательная группа, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Кроме того, силы ПВО России за сутки сбили четыре украинских БПЛА в Запорожской и Херсонской областях и ракету «Точка-У» в Херсонской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту, — заявил представитель военного ведомства.

Ранее Минобороны показало, как экипажи вертолетов Ка-52 ракетами «Вихрь» уничтожили баржу с украинскими военными, которые пытались форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС. Также военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа, которые в ночное время суток наносили удары по военной инфраструктуре противника.