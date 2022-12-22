Минобороны: ВС России уничтожили две диверсионные группы ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили две диверсионные группы ВСУ в ДНР и Запорожской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили две диверсионные группы ВСУ в населенных пунктах Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всего за сутки на этих направлениях ликвидированы до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, — сказал Конашенков.

Кроме этого, на Южно-донецком направлении был нанесен удар по подразделениям украинской армии в районе населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь. А на Донецком направлении было ликвидировано до 50 человек личного состава ВСУ и уничтожено 10 единиц тяжелой техники. На Купянском направлении российские военные уничтожили до 15-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении более 20-ти украинских военных убиты и ранены, уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты. ВСУ при этом, по его словам, потеряли около 80 военнослужащих, танк и еще семь единиц боевой техники.

Кроме того, согласно сведениям Минобороны, российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, ликвидировав около 220 украинских военных.