Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства вблизи населенного пункта Селидово в ДНР, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он рассказал, что рядом с населенным пунктом Константиновка в ДНР были ликвидированы две украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».