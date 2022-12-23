Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства вблизи населенного пункта Селидово в ДНР, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он рассказал, что рядом с населенным пунктом Константиновка в ДНР были ликвидированы две украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики, — сказал Конашенков.