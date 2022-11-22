Российские военные уничтожили три диверсионные группы ВСУ около Павловки Минобороны: ВС России уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Sgt. Spencer Rhodes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе села Павловка на Южно-Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, по его данным, в районе населенного пункта Водяное был нанесен удар по механизированной роте ВСУ.

На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка, — сказал Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях и уничтожили до 260 украинских военных. По его словам, в ДНР ВС РФ также уничтожили два ЗРК «Бук-М1» и американскую РСЛ AN/TPQ-37, в Харьковской области подавили батарею артсистем М777, а в ЛНР разбили два минометных взвода ВСУ.

До этого представитель Минобороны отметил, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области. По его словам, они пытались переправиться на левый берег Днепра, который находится под контролем ВС России.