ВС России сбили два штурмовика и истребитель ВСУ Минобороны: ВС РФ уничтожили более 330 военных на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы России уничтожили более 330 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, военные сбили два украинских штурмовика Су-25 и истребитель МиГ-29 над селом Андреевка Херсонской области. МиГ был переоборудован для применения противолокационных ракет HARM производства США.

Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика, — сообщает министерство.

Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, отмечает ведомство.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники, говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВС России в августе уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена. Он добавил, что было ликвидировано более 600 единиц вооружения.