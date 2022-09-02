Минобороны: ВС России поразили взвод украинских РСЗО «Ольха»

Фото: president.gov.ua

За минувшие сутки ВС России поразили взвод украинских РСЗО «Ольха» в районе села Новомарьевка Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства добавили, что российские войска также поразили восемь пунктов управления ВСУ в селе Дачное Харьковской области, в Александровке, Артемовске и Константиновке ДНР, Верхней Терсе Запорожской области, Белой Кринице, Великом Артаково и Баштанке Николаевской области. Кроме того, ВС РФ ударили по 42 артиллерийским подразделениям, живой силе и бронетехнике ВСУ в 134-х районах.

За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134-х районах, — сообщили в министерстве.

Помимо этого, российские войска уничтожили шесть складов с ракетно-артиллерийским оружием в районе Харькова, Циркунов и Андреевки Харьковской области, Северска, Соледара ДНР и села Доброе Николаевской области. В районе Воскресенка Донецкой народной республики ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ в ходе спецоперации уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР. По его словам, 12 офицеров ликвидированы и 31 военнослужащий ранен.