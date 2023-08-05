Минобороны: ВС России отразили десять атак на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ отразили десять атак противника на Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он пояснил, что украинские военные вели контрнаступательные действия в ряде населенных пунктов, однако «Южная» группировка войск при помощи авиации и артиллерии отразила эти атаки.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, — сообщил он.

Конашенков также сообщил о поражении живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что штурмовики 5-й бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что остальные украинские солдаты отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.