Минобороны: Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ в ЛНР и ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По данным ведомства, украинская армия попыталась навязать бои в селе Куземовка ЛНР: в наступательных операциях ВСУ участвовали до 500 человек личного состава. Российская армия подавила все попытки прорыва со стороны противника, отметил генерал-лейтенант.

Все атаки отражены. Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов, — гласит сообщение.

Российские войска также ликвидировали более 70 украинских военных на Краснолиманском направлении. Кроме того, из строя были выведены более 10 боевых транспортных средств.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов, — уточнил представитель министерства.

Помимо этого, украинская армия предприняла попытки провести атаку в направлении населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара в Херсонской области. По словам Конашенкова, попытки ВСУ не увенчались успехом.

В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей, — сообщил представитель ведомства.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ могут рассматривать это направление в качестве приоритетного для очередной попытки наступления наряду с Херсонской областью.