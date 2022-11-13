Минобороны: ВС России освободили поселок Майорск

Вооруженные силы России в результате успешных наступательных действий на Донецком направлении полностью освободили поселок Майорск, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что на Южно-Донецком направлении артиллерия и штурмовые группы ВС РФ отразили все контратаки ВСУ. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск, — сказал генерал-лейтенант.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в составе которых действуют мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.

В октябре в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о переходе населенных пунктов Иванград и Опытное под контроль России. Территории были освобождены группировкой войск ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ.