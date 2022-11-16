В Минобороны России рассказали, какая ракета упала на территорию Польши Минобороны России: на территорию Польши упала украинская ракета С-300

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Опубликованные вечером 15 ноября фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинской ракеты С-300, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что российские военные наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от границы Украины с Польшей.

Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населённом пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Хотим подчеркнуть, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, — сказал Конашенков.

Также он добавил, что Россия не наносила ракетные удары по Киеву во время массированной атаки 15 ноября. Конашенков подчеркнул, что разрушения на территории киевских жилых кварталов, о которых сообщают украинские власти, вызваны падением и самоликвидацией ракет, выпущенных силами ПВО ВСУ на территории города.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. Официальные лица США заявили, что ракета могла быть выпущена украинскими войсками по российскому снаряду во время залпа ВС РФ по инфраструктуре Украины.