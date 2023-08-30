Минобороны: российские военные ударили по пунктам управления и разведки ВСУ

Фото: МО РФ

В ночь на 30 августа российские войска нанесли удары по пунктам управления и разведки украинской армии, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все назначенные объекты были поражены. Удары наносились с воздуха и моря.

Ночью 30 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Всего за сутки российские военные отразили 18 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО.

Кроме этого, за день в результате действий ВС РФ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были убиты около 760 украинских военных, а также уничтожены два склада с боеприпасами, 41 единица техники и 28 беспилотников

Ранее в Минобороны заявили, что российский самолет Су-30 обстрелял украинский быстроходный военный катер вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря. В ведомстве уточнили, что корабль вместе с экипажем был уничтожен.