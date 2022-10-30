Минобороны: ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ в Очакове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Град»

Российские военные нанесли удар по центру подготовки бойцов ВСУ в Очакове Николаевской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В той же области уничтожена пусковая установка РСЗО MARS 2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Мешково-Погорелово, добавил он.

В районе города Очакова Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, — сказал Конашенков.

По его словам, в Херсонской области ВС РФ поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Шевченковка и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка. В той же области сбит украинский вертолет Ми-8. Конашенков добавил, что в Запорожской области, в районе города Запорожье, были ликвидированы две пусковые установки РСЗО HIMARS, а также поражен склад с боеприпасами в районе Купянска в Харьковской области.

В ДНР, в районе Николаевки, уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37. Также недалеко от Никольского сбит принадлежащий ВСУ самолет Су-25, а в районе Кировского и Константиновки сбиты два Ми-8, заключил Конашенков.

29 октября в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили под Харьковом две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, бронетехнику, автомобили и склад вооружения ВСУ. Потери украинской армии в живой силе при этом составили 43 человека. Также в Херсонской области, в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки были сбиты девять снарядов РСЗО HIMARS.