Минобороны: ВС РФ заняли выгодные позиции на Южно-Донецком направлении

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на передовой на Запорожском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в ходе наступления на данном участке фронта ВС России ликвидировали больше 30-ти бойцов ВСУ, две бронемашины, а также три вражеских пикапа.

На Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, — сообщил Конашенков в ходе брифинга МО.

Представитель военного ведомства также рассказал об ударах авиации и артиллерии ВС РФ по подразделениям 4-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Ивановка Харьковской области. По словам Конашенкова, в результате обстрелов были уничтожены более 30-ти солдат ВСУ, бронемашина, два автомобиля, а также самоходки «Акация».

На Красно-Лиманском направлении российская авиация и артиллеристы ЦВО нанесли удары по бойцам 95-й бригады штурмовиков в ДНР. Как указал Конашенков, под удар также попали солдаты 24-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР. Вдобавок ВС РФ уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами в районе села Невское.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20, — отметил Конашенков.

В дополнении к этому представитель Минобороны рассказал об успешном наступлении российских военных на Донецком направлении. Как указал Конашенков, ВСУ лишились 80-ти бойцов, двух бронемашин, четырех автомобилей, а также трех самоходок Caesar французского производства, американской артиллерийской системы M-777, САУ «Гвоздика» и «Акация».

Кроме того, в районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Курахово ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, — добавил Конашенков.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Клещеевки, населенного пункта вблизи Артемовска. Он уточнил, что вокруг села продолжаются ожесточенные бои. В Минобороны РФ информацию о взятии населенного пункта на данный момент не подтвердили.