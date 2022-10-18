Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Горобьевка

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Горобьевка в Харьковской области Украины, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там же были поражены бойцы первой спецбригады ВСУ. Точное их количество не приводится.

На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, — сказал Конашенков.

Помимо этого, Вооруженные силы России помешали ротной тактической группировке ВСУ провести атаку вблизи населенного пункта Кисловка под Харьковом. Украинские военные были отброшены на исходные позиции. Потери со стороны украинской армии составили более 60 военнослужащих, танк, три боевых бронеавтомобиля и два пикапа, указал Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Купянском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Было уничтожено более 600 украинских военных, танки, бронемашины и орудия полевой артиллерии.

15 октября российские военные сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта у Запорожской АЭС для проведения речной операции. Также ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР, однако были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек.