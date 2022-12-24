Минобороны: ВС РФ уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили сводную тактическую группировку иностранных наемников в ходе наступления на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что российские войска также поразили бойцов десятой горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки ДНР. Всего в рамках наступательной операции украинская армия лишилась до 60-ти солдат вместе с наемниками, а также потеряла четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, — сказано в сообщении.

Помимо этого, российские военные поразили вражеских солдат и военную технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Под огонь также попала 92-я механизированная бригада ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области.

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа, — сказано в сводке министерства.

ВС РФ также нанесли удар по 111-й бригаде теробороны ВСУ в районе населенного пункта Торское и 25-й бригаде украинских десантников в пределах Терны ДНР. В результате были уничтожены более 40 военнослужащих ВСУ, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, — уточнили в ведомстве.

На Запорожском направлении российские ракетные войска уничтожили пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Под удар также попали 53 артиллерийских подразделения, живая и военная техника врага в 92-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское ДНР сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские средства ПВО сбили вражеский вертолет Ми-8 в районе Кирово ДНР. Вдобавок за сутки были перехвачены 15 украинских БПЛА на Запорожском, Херсонском, Луганском и Донецком направлениях.

Минобороны ранее показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.