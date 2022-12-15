Минобороны: ВКС РФ уничтожили вертолет и самолет ВСУ в небе над ДНР

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Воздушно-космические силы России уничтожили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над населенным пунктом Яблоневка Донецкой Народной Республики, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также по его словам был сбит вертолет ВСУ Ми-8 вблизи населенного пункта Николаевка в ДНР.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8, — рассказал Конашенков.

Также он сообщил, что российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Купянске Харьковской области, Тягинке Херсонской области и Орехове Запорожской области.

На Купянском направлении вблизи села Софиевка Луганской Народной Республики российские войска сорвали попытку наступления ВСУ, убив 35 украинских военных, а также уничтожив бронебойную машину и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении было сорвано наступление украинских военных у населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная в ЛНР. Всего погибло 40 бойцов ВСУ, также была уничтожена боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

Вблизи населенных пунктов Северное и Красногоровка Донецкой Народной Республики российские военные смогли успешно провести наступательную операцию, в ходе которой погибли и были ранены около 30 украинских военных. Уничтоженными оказались бронетранспортер и два автомобиля.

У населенных пунктов Павловка и Доброволье в ДНР были поражены резервы противника и уничтожены две ДРГ ВСУ. Суммарно потери украинских военных на этом направлении составляют 40 человек, кроме этого были уничтожены четыре автомобиля.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил что в ночь на 15 декабря город подвергся самому мощному обстрелу ВСУ с 2014 года. По его словам, по городу было выпущено 40 ракет из установок «Град». По данным военкора Семена Пегова, удар по Донецку ВСУ нанесли с помощью натовского РСЗО чешского производства RM-70 модернизированного типа «Вампир». Эти комплексы превосходят «Град» по пробивной способности и разрушительной силе, отметил он. По последним данным, в результате обстрелов погиб один человек, еще девять ранены, среди них есть несовершеннолетний.

Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, всего за сутки украинские военные выпустили по территории республики 225 различных боеприпасов. Как уточнил Кулемзин, снаряды попали в здание больницы Донецкого научно-технического университета, в купол Преображенского собора и в салон красоты. Кроме того, очевидцы сообщили о возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ. Во многих соседних зданиях были выбиты стекла.