Минобороны: ВС РФ уничтожили до 100 бойцов ВСУ под Донецком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ нанесли удары по местам расположения бригад ВСУ в районах Зайцево, Артемовска и Яковлевки под Донецком, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара были ликвидированы около 100 украинских военных, а также уничтожено два танка и 15 автомобилей.

Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей, — сказал Конашенков.

Кроме того, в Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады теробороны Украины, уничтожено до 30 солдат ВСУ. Сосредоточенным огневым ударом в Николаевской области ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, добавил Конашенков.

В ходе утреннего брифинга представитель военного ведомства сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе 13 снарядов, выпущенных из украинских РСЗО, в том числе восемь ракет HIMARS в районе города Каховка Херсонской области.

Накануне Конашенков доложил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS под Одессой. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».