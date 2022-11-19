Минобороны: ВС РФ уничтожили более 60 бойцов ВСУ и наемников под Харьковом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили более 60 бойцов ВСУ, в том числе и наемников, в Харьковской области, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Отмечается, что украинские военнослужащие пытались атаковать на Купянском направлении, однако были подавлены артиллерийским огнем, а также ударами авиации.

В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера, — заявил он.

Кроме того, бойцы ВСУ пытались продвинуться на Красно-Лиманском направлении, однако встретили мощный отпор в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка в ЛНР. В результате боевых действий, было убито 50 украинских военнослужащих, три БМП и два бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка в ЛНР, — добавил генерал-лейтенант.

Ранее Конашенков сообщил о переходе под контроль российских войск поселка Майорск на Донецком направлении. Он также рассказал, что на Купянском направлении ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате боестолкновения украинские войска понесли большие потери и были отброшены назад.