Минобороны: ВС РФ сорвали подготовку украинского десанта к высадке у ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские военные сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта у Запорожской АЭС для проведения речной операции, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, ВКС России ударили по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье. В результате было ликвидировано более 160 бойцов ВСУ, размещавшихся в трех казарменных помещениях.

В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции, — говорится в сообщении.

12 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов указывал, что украинские десантники намерены форсировать Днепр и захватить территорию Запорожской атомной станции. По его словам, в рамках этого плана бойцы ВСУ в тот день уже пытались определить опорные пункты безопасности на ЗАЭС, однако российские войска дали им отпор.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения с воздуха колонны с украинской бронетехникой, пытавшейся переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении. В ролике демонстрируются прицеливание и удары высокоточными ракетами ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), выпущенными с вертолета Ми-28 «Ночной охотник».