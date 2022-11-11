Минобороны: ВС РФ сберегли всю технику при переходе на левый берег Днепра

Российские войска при переходе на левый берег Днепра в Херсонской области не оставили ни одной единицы техники на правом берегу, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все военнослужащие также смогли перейти на левый берег. Потерь личного состава обнаружено не было.

На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. <...> Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено, — сказал Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные всю ночь пытались сорвать перевозку мирного населения Херсона и военнослужащих, производя обстрелы реактивными системами залпового огня HIMARS. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить суммарно 28 снарядов, еще пять были отклонены средствами радиолокационной борьбы.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.