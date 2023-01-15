Минобороны: ВС РФ развили успех на северных окраинах Артемовска

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Вооруженные силы России развили успех на северных окраинах Артемовска (Бахмута) и железнодорожной станции Соль, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате боестолкновений были убиты более 80 украинских военнослужащих, а также уничтожены восемь единиц техники, включая танки.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, — сказал Конашенков.

Кроме этого он заявил, что российские солдаты успешно наносили удары по позициям ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Южно-Донецком направлениях. Всего за сутки были убиты около 295 украинских военных, а также разбиты 21 единица военной техники, включая два танка, семь бронебойных машин, шесть пикапов и шесть автомобилей.

11 января предприниматель Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара и его зачистке от подразделений украинской армии.

13 января в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.

В ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.