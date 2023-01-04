Минобороны: ВС России продолжают наступать на Донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, рассказал в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всего за сутки на этом направлении были убиты более 100 украинских военнослужащих. Также были уничтожены танк, четыре бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей, — заявил Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что на Южно-Донецком направлении вблизи населенного пункта Дорожнянка российские военные отразили контратаки украинских солдат и оттеснили их на прежние позиции. Вблизи населенных пунктов Невское ЛНР, а также Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка ДНР были уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В местах скопления живой силы и техники в населенных пунктах Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка в ДНР, и Червоное Запорожской области были убиты более 180 бойцов ВСУ, уничтожены пять танков, пять машин пехоты, три бронированных автомобиля и 10 обычных.

В населенных пунктах Часов Яр и Авдеевка были ликвидированы две американские радиолокационные станции, а в Краматорске — склад ракетной артиллерии иностранных бойцов.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщали, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. По их данным, было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 мм. По данным территориальной обороны ДНР, в результате пострадали два человека.