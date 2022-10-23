Минобороны: ВС РФ поразили все намеченные объекты энергетики Украины

Вооруженные силы России за сутки смогли нанести удары по всем намеченным объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, они были поражены при помощи высокоточного оружия большой дальности.

В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, — говорит Конашенков.

При этом он уточняет, что украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную станцию. Представитель Минобороны заявил, что за сутки со стороны ВСУ было выпущено более 30 снарядов по городу Энергодару, в котором и располагается объект энергоинфраструктуры. В результате ответного огня со стороны российских военных все атаки были подавлены.

Ранее зампред Киевской городской администрации Петр Пантелеев заявил, что в ближайшую зиму в украинской столице могут возникнуть трудности с подачей отопления. По его словам, в течение нескольких дней или недель отопление будет отключено полностью из-за непрекращающихся обстрелов ВС РФ. Представитель администрации столицы добавил, что коммунальные службы будут готовиться к худшему сценарию развития событий.