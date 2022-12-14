Минобороны: ВС РФ поразили пункт управления группировки ВСУ «Лиман»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки ВСУ «Лиман» в районе Краматорска ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он указал, что в этом же городе российские войска уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады армии Украины. Там хранилось около 2 тысяч реактивных снарядов, предназначенных для РСЗО «Град», а также более 3 тысяч артиллерийских боеприпасов.

В районе населенного пункта Краматорск ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман». Кроме того, в населенном пункте Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра, — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, в районах Ямполовки и Калинина ДНР российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районах населенных пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, — добавил Конашенков.

Конашенков также указал, что российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского оружия ВСУ в районе села Каменское в Запорожской области.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» в ходе спецоперации. На видео запечатлена ликвидация украинских беспилотников.