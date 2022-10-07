Минобороны: ВС РФ отразили наступления ВСУ на трех направлениях

Фото: МО РФ

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. По его словам, на последнем из перечисленных направлений за сутки уничтожено свыше 300 служащих ВСУ. Отражены атаки как украинских военных, так и зарубежных наемников, передает Telegram-канал ведомства.

На направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка и Берестовое уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 5 танков, 4 БМП, 10 единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, — заявил представитель Минобороны.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении украинские военные попытались форсировать реку Жеребец. В результате российские войска уничтожили более 30 служащих ВСУ, две БМП, пять пикапов и столько же бронированных машин.

Также в Минобороны подчеркнули, что украинские силы предприняли попытку наступления в направлении населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. ВС РФ отразили атаки и отбросили противников на исходные позиции.

Как ранее сообщил штаб территориальной обороны ДНР, группировка союзных войск при огневой поддержке Вооруженных сил России взяла под контроль Отрадовку и Веселую Долину в ДНР. До этого Минобороны РФ заявило о контроле над Зайцево.