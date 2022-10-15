Минобороны: ВС РФ отбили попытки ВСУ провести разведку боем в ДНР и ЛНР Минобороны: российские войска отбили попытки ВСУ провести разведку боем на Краснолиманском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В результате огневого поражения российскими войсками подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка Луганской Народной Республики, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены, — гласит сообщение.

Кроме того, Конашенков указал, что ВСУ не вели наступательных действий на Купянском направлении. По его словам, атаки на позиции российской армии были предотвращены работой артиллерии, осуществлявшей поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах.

13 октября представитель ведомства заявил, что ВСУ предприняли попытку форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Под огнем российских войск украинская армия отступила. Кроме того, по данным Минобороны РФ, в результате безуспешной попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 110 военных, а на Купянском направлении в Харьковской области было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих.